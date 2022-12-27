Пробки в Москве достигли 10 баллов

Пробки в Москве вечером во вторник, 27 декабря, достигли 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Самые сильные пробки наблюдается в центре Москвы, в том числе на Садовом кольце. Движение серьезно затруднено на Москворецкой, Кремлевской и Котельнической набережных, а также на Бульварном кольце.

Кроме того заторы есть на участках ТТК в обоих направлениях, а также на некоторых участках МКАД.

Как сообщили ранее в этот день в дептрансе Москвы, движение на дорогах должно стать свободнее ближе к 20:30. Среди основных причин такой загруженности в ведомстве назвали снегопад, большое количество поездок, снижение скорости из-за гололедицы и рост мелких ДТП.

«За обстановкой следит Ситуационный центр ЦОДД — дежурная смена мониторит самые сложные перекрестки и настраивает светофоры, чтобы машины из центра проезжали быстрее. 25 экипажей дорожного патруля ЦОДД также следят за ситуацией на дороге и готовы оказать помощь водителям», — отмечали в дептрансе.

Ранее в этот день в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы. Предупреждение будет действовать до 02:00 четверга, 29 декабря.

Как сообщил комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале, также сильный снегопад сохранится в Москве до утра среды, 28 декабря. Пешеходов просили быть внимательнее на улице, а автомобилистов — соблюдать скоростной режим и дистанцию.