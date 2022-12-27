Корреспондент «Известий» показал уничтожение целей ВСУ с помощью ЗРК «Оса»

Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 27 декабря побывал на позициях, где находятся зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Оса» и показал, как действуют расчеты.

Он рассказал, что силы противовоздушной обороны Первого армейского корпуса имеют на своему счету сотни уничтоженных целей — беспилотники, вертолеты, самолеты противника.

Трушнин отметил, что управлять «Осой» можно только в команде, так как сразу несколько операторов наводят ракеты на цели.

«Основная наша задача — это прикрытие нашего комплекса от работы вражеской авиации, так как противник летает на малых высотах»», — сообщил военнослужащий с позывным Марсель.

Также, по его словам, волонтеры недавно подарили военным аппарат для подавления квадрокоптеров.

В конце ноября расчеты ЗРК «Бук-М2» и «Бук-М3» уничтожили снаряды американских реактивных систем залпового огня HIMARS, которые были поставлены националистам. Сообщалось, что за последний месяц было сбито порядка 40 целей.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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