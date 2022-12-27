Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Ясиноватой повреждено здание вокзала из-за обстрела со стороны ВСУ
Мир
На Украине признали законным требование к УПЦ указать принадлежность к РФ
Армия
Правительство России проверит расходование бюджетных средств на военные нужды
Мир
Politico сообщила о нарушении Зеленским ключевых требований ЕС
Мир
РФ и КНР начали проработку открытия наземного пассажирского сообщения
Общество
Суд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению
Общество
Росавиация выдала сертификаты летной годности 600 иностранным самолетам
Спорт
Чехия обыграла Канаду на старте молодежного чемпионата мира по хоккею
Мир
В США из-за снежной бури отменено или задержано почти 20 тыс. авиарейсов
Мир
В США признали неэффективность ЗРК Patriot против российских ракет
Общество
Мосгорсуд изъял у Арашуковых Bentley и легендарную «Чайку»
Общество
Синоптик предупредила об опасной погоде в Москве в последнюю неделю года
Сюжет:

Корреспондент «Известий» показал уничтожение целей ВСУ с помощью ЗРК «Оса»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 27 декабря побывал на позициях, где находятся зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Оса» и показал, как действуют расчеты.

Он рассказал, что силы противовоздушной обороны Первого армейского корпуса имеют на своему счету сотни уничтоженных целей — беспилотники, вертолеты, самолеты противника.

«Не всякий супермен будет держаться так стойко, как наши ребята»
Военкоры «Известий» приняли участие в освобождении поселка Майорск под Горловкой

Трушнин отметил, что управлять «Осой» можно только в команде, так как сразу несколько операторов наводят ракеты на цели.

«Основная наша задача — это прикрытие нашего комплекса от работы вражеской авиации, так как противник летает на малых высотах»», — сообщил военнослужащий с позывным Марсель.

Также, по его словам, волонтеры недавно подарили военным аппарат для подавления квадрокоптеров.

В конце ноября расчеты ЗРК «Бук-М2» и «Бук-М3» уничтожили снаряды американских реактивных систем залпового огня HIMARS, которые были поставлены националистам. Сообщалось, что за последний месяц было сбито порядка 40 целей.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022