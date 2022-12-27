Курорт Красная Поляна в горах Сочи вынужден временно ограничить продажу ски-пассов

Курорт «Красная Поляна» временно ограничил продажу ски-пассов. Абонемент нельзя приобрести по причине загруженности трасс. Для катания доступны всего четыре высокогорных спуска. В очередях на подъемник туристы стоят по полчаса, передает телеканал «Известия». Как только количество гостей достигает 2 тыс. продажи приостанавливают. Ажиотаж среди туристов возник из-за работы единственного курорта кластера Сочи. Склоны на «Розе Хутор» и «Газпрома» закрыты до 29 декабря из-за теплой малоснежной погоды.

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