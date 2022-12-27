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Травматолог перечислил характерные для праздничного периода травмы

Травматолог Шилов предупредил о рисках увечий при откупоривании бутылки шампанского на Новый год
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Фото: ТАСС/Александра Мудрац
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Врач-травматолог Михаил Шилов рассказал о травмах, которые люди чаще всего получают во время празднования Нового года.

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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» во вторник, 27 декабря, специалист отметил, что речь идет, в частности, о травмах, связанных с пиротехникой.

«Люди выходят во дворы домов, устанавливают ракеты, фейерверки. Ракета может полететь не наверх, а в толпу, сам такое наблюдал лично», — приводит RT слова врача.

Бывает также, что и в руках может петарда взорваться и в кого-то полететь.

Ситуация, по его словам, зачастую осложняется тем, что в праздники люди развлекаются с избыточным энтузиазмом. Речь идет о падении друг на друга, катании на детских горках толпой, ватрушках, снегоходах.

Кроме того, отметил Шилов, есть риски увечий при откупоривании бутылки шампанского. По его словам, иногда приходится восстанавливать выбитые зубы или лечить поврежденный глаз.

Кроме того, во время празднования человека могут подстерегать и традиционные зимние травмы: переохлаждение и различные падения на льду.

23 декабря травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Михаил Рязанцев рассказал, в каких случаях обязательно следует обратиться к врачу после падения зимой. Поводами обращения к специалисту являются болевой синдром, деформация, сильный отек, повреждение кожных покровов, невозможность пошевелить травмированной частью тела.

За день до этого, 22 декабря, травматолог Дмитрий Лобко рассказал, что самыми частыми травмами в новогодние каникулы являются ожоги от пиротехники. По его словам, В большинстве случаев такие инциденты так или иначе связаны с употреблением алкоголя, отмечает телеканал «360».

Кроме того, ожоги часто получают дети, за которыми не уследили родители, уточнил сайт kp.ru.

В ноябре травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой рассказал, как избежать ушибов и переломов в гололед. По его словам, во время гололеда лучше всего надевать правильную обувь, смотреть под ноги и не отвлекаться, а еще стоит носит головной убор, пишет НСН. Он также предостерег, что очень опасно во время движения смотреть в телефон, а не на дорогу. Самые частые травмы происходят в области шейки бедра, лучевой кости и лодыжки.

В январе спортивный врач Артем Катулин и врач-ортопед, травматолог Сергей Дедов рассказали, как избежать травм, возможных при неосторожном катании на тюбинге. Прежде всего, следует группироваться при падении, а также стараться на падать на вытянутые руки, поскольку это чревато переломами. Нелишними будут перчатки, плотная экипировка — они помогут смягчить удар.

Специалистами отмечено, что катание на санках в целом менее травматично, поскольку предполагает контроль ездока, отмечает телеканал «Звезда».

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