Глава МИД Германии предрекла Украине долгий и нелегкий путь в ЕС

Глава МИД Германии Анналена Бербок предрекла Украине долгий и нелегкий путь в Евросоюз (ЕС), но при этом пообещала поддержку в процессе внесения необходимых изменений в законодательство. Об этом она заявила 27 декабря в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

Бербок отметила, что жители Украины видят свое будущее в ЕС. Однако, по ее словам, путь вступления в ЕС для страны будет долгим и «иногда трудным».

«Но мы делаем всё возможное, чтобы поддержать Украину в процессе гармонизации ее правовой системы и стандартов со стандартами ЕС, тем самым прокладывая путь к вступлению», — подчеркнула глава немецкого МИД.

При этом она отметила, что руководству ЕС тоже предстоит подготовиться к вступлению Украины, поскольку недостаточно просто «поднять новые флаги над зданием Совета в Брюсселе».

Как сообщило ранее в этот день издание Politico, президент Украины Владимир Зеленский уже успел проигнорировать одно из ключевых требований ЕС. По информации издания, беспокойство Еврокомиссии (ЕК) вызвал новый закон о реформе Конституционного суда на Украине, принятый в декабре вопреки рекомендациям ЕК.

14 декабря сообщалось, что Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения страной рекомендаций ЕК для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Среди них, в частности, был законопроект о реформе Конституционного суда Украины.

13 декабря депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Украина выполнила одно из условий Евросоюза для вступления страны в сообщество — парламент принял во втором чтении законопроект о национальных меньшинствах. Так, законопроектом запрещается прямая и непрямая дискриминация лиц, относящихся к нацменьшинствам, им гарантируются права на самоидентификацию и использование своего языка, в том числе и в сфере образования.

21 ноября президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал западные страны принять Киев в НАТО и Евросоюз. По словам главы государства, в альянсе якобы видят, насколько весомый вклад в его защиту вносит Украина.

В тот же день экс-депутат французского парламента Пьер Лелуш заявил о необходимости признать, что Крым принадлежит России, а также не принимать Украину в Евросоюз. По мнению политика, присоединение Украины к ЕС сделает ее членом Запада, а не «мостиком между двумя берегами». У европейцев же возникнут обязательства перед Киевом, поскольку договор о вступлении в ЕС предполагает также гарантии безопасности.