Мутко подвел итоги по выдаче ипотечных кредитов

За год льготными ипотечными программами, оператором которых является ДОМ.РФ, воспользовались более 600 тыс. семей, рассказал генеральный директор госкомпании Виталий Мутко.



«Важно отметить, что все льготные программы сохранены. А изменения в условиях «Семейной ипотеки» помогут увеличить количество выдаваемых кредитов примерно на 30 тыс. в год. Программа окажет и демографический эффект, ведь для большинства семей квартирный вопрос важный фактор при принятии решения о рождении детей», — подчеркнул Мутко.



Он добавил, что в настоящее время ДОМ.РФ также реализует с регионами механизм Единой ипотечной программы, позволяющий объединить федеральные и региональные меры поддержки за счет дополнительной субсидии со стороны субъекта РФ. «Механизм уже опробован в двух субъектах — Белгородской и Ростовской областях, в 2023 году планируем запуск еще в 22 регионах», — отметил глава компании», — заявил глава компании.



Мутко также обратил внимание на развитие ипотеки для индивидуального жилищного строительства, ведь интерес к ИЖС огромный: согласно опросу, 68% российских семей считают частный дом идеальным форматом жилья. «За последнее время проделана огромная работа по расширению действия ипотечных продуктов на ИЖС. (...) Кроме того, мы предусмотрели специальную опцию — в рамках «Льготной ипотеки» ДОМ.РФ за свой счет дополнительно субсидирует кредиты на ИЖС хозспособом. По хозспособу выдано 6,5 тыс. кредитов на сумму 25 млрд рублей», — рассказал Мутко.



В итоге за 11 месяцев этого года общая выдача ипотеки на ИЖС составила 27,2 тыс. кредитов на 112,7 млрд рублей — в три раза больше по количеству и в четыре раза больше по сумме, чем за аналогичный период прошлого года.



По словам Мутко, сегодня принимаются меры не только для поддержания спроса на рынке жилья, но и для увеличения нового предложения. Для создания нового жилья сегодня, в частности, вовлекаются в оборот федеральные земли: в 2022 году вовлечено более 2,4 тыс. га земли. «На федеральных участках с участием ДОМ.РФ за 2022 год было введено 4,8 млн кв. м жилья — это более 10% всех введенных в эксплуатацию многоквартирных домов. Обеспечить новые жилые микрорайоны необходимой инфраструктурой помогает механизм облигаций, разработанный ДОМ.РФ. Сейчас одобрено финансирование по 32 проектам, их реализация обеспечит ввод более 25 млн кв. м жилья для полумиллиона семей», — констатировал гендиректор госкомпании.



Он также указал, что ДОМ.РФ уделяет внимание и созданию нового арендного жилья разного формата (коммерческий, корпоративный, студенческий и льготный): в портфеле организации уже 16 таких проектов. В планах — до конца 2025 года запустить проекты в 15 субъектах.