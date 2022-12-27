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Мутко подвел итоги по выдаче ипотечных кредитов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За год льготными ипотечными программами, оператором которых является ДОМ.РФ, воспользовались более 600 тыс. семей, рассказал генеральный директор госкомпании Виталий Мутко.

«Важно отметить, что все льготные программы сохранены. А изменения в условиях «Семейной ипотеки» помогут увеличить количество выдаваемых кредитов примерно на 30 тыс. в год. Программа окажет и демографический эффект, ведь для большинства семей квартирный вопрос важный фактор при принятии решения о рождении детей», — подчеркнул Мутко.

Он добавил, что в настоящее время ДОМ.РФ также реализует с регионами механизм Единой ипотечной программы, позволяющий объединить федеральные и региональные меры поддержки за счет дополнительной субсидии со стороны субъекта РФ. «Механизм уже опробован в двух субъектах — Белгородской и Ростовской областях, в 2023 году планируем запуск еще в 22 регионах», — отметил глава компании», — заявил глава компании.

Мутко также обратил внимание на развитие ипотеки для индивидуального жилищного строительства, ведь интерес к ИЖС огромный: согласно опросу, 68% российских семей считают частный дом идеальным форматом жилья. «За последнее время проделана огромная работа по расширению действия ипотечных продуктов на ИЖС. (...) Кроме того, мы предусмотрели специальную опцию — в рамках «Льготной ипотеки» ДОМ.РФ за свой счет дополнительно субсидирует кредиты на ИЖС хозспособом. По хозспособу выдано 6,5 тыс. кредитов на сумму 25 млрд рублей», — рассказал Мутко.

В итоге за 11 месяцев этого года общая выдача ипотеки на ИЖС составила 27,2 тыс. кредитов на 112,7 млрд рублей — в три раза больше по количеству и в четыре раза больше по сумме, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам Мутко, сегодня принимаются меры не только для поддержания спроса на рынке жилья, но и для увеличения нового предложения. Для создания нового жилья сегодня, в частности, вовлекаются в оборот федеральные земли: в 2022 году вовлечено более 2,4 тыс. га земли. «На федеральных участках с участием ДОМ.РФ за 2022 год было введено 4,8 млн кв. м жилья — это более 10% всех введенных в эксплуатацию многоквартирных домов. Обеспечить новые жилые микрорайоны необходимой инфраструктурой помогает механизм облигаций, разработанный ДОМ.РФ. Сейчас одобрено финансирование по 32 проектам, их реализация обеспечит ввод более 25 млн кв. м жилья для полумиллиона семей», — констатировал гендиректор госкомпании.

Он также указал, что ДОМ.РФ уделяет внимание и созданию нового арендного жилья разного формата (коммерческий, корпоративный, студенческий и льготный): в портфеле организации уже 16 таких проектов. В планах — до конца 2025 года запустить проекты в 15 субъектах.

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