В Москве завели уголовное дело на сломавшего руку контролеру пассажира

На безбилетного пассажира, сломавшего руку контролеру, завели уголовное дело в Москве. Об этом 27 декабря рассказал столичный дептранс.

«В районе Чертаново Южное контролер выявила безбилетного пассажира. Сотрудница «Организатора перевозок» попросила показать паспорт, чтобы выписать постановление. Пассажир попытался сбежать и толкнул женщину. При падении из автобуса на тротуар она сломала руку», — сообщил Telegram-канал ведомства.

Злоумышленник был задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

13 декабря сообщалось, что легковой автомобиль врезался в машину скорой помощи на западе Москвы. В результате столкновения машина медиков опрокинулась на проезжую часть.