Большунов потерял сознание после столкновения с Устюговым на этапе Кубка России
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов 27 декабря заявил, что на время потерял сознание после падения в полуфинале спринта свободным стилем на этапе Кубка России в Красногорске.
Во время забега Большунов столкнулся с Сергеем Устюговым на спуске. Оба спортсмена упали и не смогли выйти в финал гонки. В результате у Большунова было разбито лицо.
«На спуске вышел первым, потом Серега вроде стал обгонять <...> Я его слева стал обгонять, и в этот момент он начал специально лыжами меня подрезать, после чего я упал», — сказал Большунов.
Он добавил, что сильно ударился головой и ненадолго потерял сознание.
25 декабря Устюгов отказался жать руку Большунову из-за инцидента в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка России в Красногорске, так как тот поступил «не по-человечески», наступив ему на лыжи.
После этого инцидента состоялось совещание жюри и Большунов был признан виновным в данном конфликте. Он согласился с данным вердиктом.