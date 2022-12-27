Больше 100 аварийных домов расселят в Калуге до конца 2023 года
До конца 2023 года в Калуге планируют расселить 108 многоквартирных домов. Здания были признаны аварийными до 1 января 2017 года.
По словам начальника управления ЖКХ города Александра Колесова, к завершению подходит третий этап программы расселения. Предстоит расселить 30 домов с общей площадью 5,5 тыс. кв. м, пишет газета «Весть». На эти цели потребуется 352,5 млн рублей, основное финансирование поступит из Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Владельцы помещений в аварийных домах взамен получают новые квартиры. Городская управа заключила контракты на приобретение 93 квартир в микрорайоне Дубрава и 44 квартир на правом берегу. Также владельцы аварийных квартир могут получить компенсацию за жилье.
В рамках реализации заключительного этапа программы переселения городские власти уже заключили контракты на приобретение 345 квартир в строящихся домах.