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Politico сообщила о нарушении Зеленским ключевых требований ЕС

Politico : Зеленский вопреки ключевым требованиям ЕС подписал закон о реформе Конституционного суда
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/President Of Ukraine Office
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Новый закон о реформе Конституционного суда на Украине, принятый в декабре вопреки рекомендациям Еврокомиссии (ЕК), противоречит основным требованиям Евросоюза (ЕС) и вызывает беспокойство ЕК. Об этом 27 декабря пишет газета Politico.

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Как отмечают авторы статьи, новый закон предполагает, что назначением судей будет заниматься специальная консультативная группа, состоящая из трех государственных чиновников и трех независимых экспертов с одинаковым количеством голосов. Вынесенное ею решение не является окончательным, то есть непрошедшие кандидаты смогут вновь баллотироваться на места в Конституционном суде.

По информации издания, еще до принятия закона Венецианская комиссия рекомендовала ввести в группу седьмого члена, чтобы у независимых экспертов появилось право решающего голоса при отборе. Кроме того, было рекомендовано сделать решения консультативной группы обязательными для исполнения. Но, несмотря на это, уже на следующий день президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.

Однако, как пишет Politico, в ЕК не стали закрывать глаза на такое решение. По словам пресс-секретаря ЕК по вопросам расширения ЕС Аны Писонеро, Комиссия ожидает от украинских властей полного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии и будет следить за этим процессом.

14 декабря сообщалось, что Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения страной рекомендаций ЕК для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Среди них, в частности, был законопроект о реформе Конституционного суда Украины.

13 декабря депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Украина выполнила одно из условий Евросоюза для вступления страны в сообщество — парламент принял во втором чтении законопроект о национальных меньшинствах. Так, законопроектом запрещается прямая и непрямая дискриминация лиц, относящихся к нацменьшинствам, им гарантируются права на самоидентификацию и использование своего языка, в том числе и в сфере образования.

21 ноября президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал западные страны принять Киев в НАТО и Евросоюз. По словам главы государства, в альянсе якобы видят, насколько весомый вклад в его защиту вносит Украина.

В тот же день экс-депутат французского парламента Пьер Лелуш заявил о необходимости признать, что Крым принадлежит России, а также не принимать Украину в Евросоюз. По мнению политика, присоединение Украины к ЕС сделает ее членом Запада, а не «мостиком между двумя берегами». У европейцев же возникнут обязательства перед Киевом, поскольку договор о вступлении в ЕС предполагает также гарантии безопасности.

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