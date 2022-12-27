Правительство России проверит расходование бюджетных средств на военные нужды

Правительство проверит использование бюджетных средств, которые выделялись на военную спецоперацию. Об этом сообщил 27 декабря премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.

Мишустин подчеркнул, что контроль за использованием бюджетных средств — значимый вопрос.

Премьер-министр уточнил, что правительство запланировало проверить финансирование ремонта и производства вооружений, военной техники и закупки горюче-смазочных материалов.

В перспективе правительство проверит и остальные статьи расходов специальной военной операции (СВО).

В начале декабря президент России Владимир Путин сообщил, что проблемы со снабжением сил в зоне СВО остаются, они далеко не решены, но самые острые вопросы закрыты.

В свою очередь, Мишустин заявил о необходимости наращивать темпы обеспечения экипировкой и медикаментами солдат Российской армии.

В октябре Путин подписал указ о создании координационного совета, отслеживающего потребности, возникающие в ходе специальной военной операции на Украине.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».