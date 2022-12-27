На Украине признали законным требование к УПЦ указать принадлежность к РФ

Конституционный суд Украины (КСУ) признал законным требование к канонической Украинской православной церкви (УПЦ) указать в названии принадлежность к РФ. Решение было опубликовано 27 декабря на сайте суда.

«Конституционный суд Украины оспариваемый закон признал соответствующим Конституции», — говорится в сообщении.

Указывается, что теперь закон обязывает религиозные объединения отражать принадлежность к организации за пределами Украины, в которую она входит, путем принятия полного названия.

Признанный конституционным судом закон также ограничивает доступ священнослужителей, религиозных проповедников и наставников УПЦ в части Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других украинских формирований в местах их дислокации.

В течение последних месяцев украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ.

Так, 14 декабря сообщалось, что служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски на объектах УПЦ в девяти областях. Мероприятия проводились в соборах, церквях и монастырях в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях, уточняется в сообщении.

Тогда же СБУ провела обыски в Свято-Георгиевском кафедральном соборе УПЦ во Львове.

В начале декабря СБУ также провела проверки на ряде объектов УПЦ в Черкасской, Волынской областях и на подконтрольной Киеву части Херсонской области с целью пресечь «деятельность российских спецслужб» в регионах.

В конце ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал, что на Украине берут в заложники священников канонической Украинской православной церкви Московского патриархата с целью их обмена на находящихся в плену украинских бойцов.

22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре. По данным спецслужбы, там обнаружена якобы пророссийская литература, которая использовалась во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды «русского мира».

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обыски очередным звеном в цепи военных действий Киева против русского православия.