Педиатрическое отделение отремонтировали в Дмитровской больнице в Подмосковье

В Дмитровской областной больнице (Московская область) завершили капитальный ремонт детского отделения стационара и поликлиники в поселке Горки-25. Об этом пресс-служба регионального министерства здравоохранения сообщает во вторник, 27 декабря.

В обоих зданиях подрядчик привел в порядок внутренние помещения, заменили инженерные коммуникации и окна, отремонтировали фасады. Общая стоимость работ составила 340 млн рублей.

«Здание педиатрического отделения больницы было построено в 1939 году. Благодаря проведенным работам нам удалось увеличить количество палат и в каждой оборудовать индивидуальный санузел и системы подачи медицинских газов», — рассказал главврач больницы Александр Авакян.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», в поликлинике подрядчик также установил пандус для маломобильных пациентов, оборудовал раздельные входы для детей и взрослых.

Кроме того, в обоих учреждениях обновили мебель и оборудование.

26 декабря сообщалось, что капитальный ремонт взрослой поликлиники завершился в Лыткаринской городской больнице в Московской области. На выполнение работ направили свыше 150 млн рублей.