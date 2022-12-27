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Эксперт раскрыл способ узнать о слежке работодателем за компьютером

Эксперт Магомедов назвал законной слежку за рабочей техникой россиян
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Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow
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Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал, что свыше 70% работодателей в РФ используют программные средства удаленного мониторинга для слежки за своими сотрудниками.

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В беседе с Lenta.Ru во вторник, 27 декабря, эксперт отметил, что около половины из этих работодателей устанавливают специальное ПО для мониторинга офисных компьютеров.

Магомедов подчеркнул, что эти действия являются законными, поскольку работодатель имеет право получать и обрабатывать персональные данные работника в целях контроля количества и качества выполняемой работы.

Между тем, отметил эксперт, контроль должен ограничиваться рабочими местами. То есть если сотрудник работает на компьютерной или иной технике, которую ему предоставил работодатель, то использовать ее можно только в служебных целях, потому на эту технику могут устанавливать любые программы слежения.

По словам эксперта, ответственный работодатель вносит соответствующие пункты о применении средств слежения за рабочими процессами во внутренние документы, трудовые договоры и распорядки, чтобы снизить риски компрометации конфиденциальной информации.

Если же работодатель не оповещает сотрудников об установленной программе мониторинга, можно попробовать обнаружить ее самостоятельно. Например, в ОС Windows для этого нужно открыть «Диспетчер» и перейти на вкладку «Процессы». При обнаружении такой программы не рекомендуется пытаться ее удалить, поскольку системный администратор заметит подобную активность и сообщит об этом руководству.

В ноябре Associated Press со ссылкой на источники сообщила, что корпорация Google выплатит по иску почти $400 млн — ее обвиняют в незаконном отслеживании геолокации пользователей. Как отмечает телеканал «360», расследование действий компании началось в 2018 году. По словам генпрокуроров, которые занимались этим делом, Google использовала данные о геолокации для предложения таргетированной рекламы, пишет НСН.

В октябре опрос аналитиков показал, что 41% работодателей смотрят на социальные сети кандидатов. Из них 21% признались, что профили кандидатов в соцсетях могут повлиять на решение о найме, а для 15% опрошенных проверка социальных сетей — лишь формальность. Еще 5% участников исследования подтвердили, что соцсети прямо влияют на решение о найме, пишет RT.

В июне результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob показали, что увольнение, невыплата зарплаты и недооцененность являются основными страхами работающих россиян.

Исследование также показало, что по 2% респондентов боятся руководства, банкротства предприятия или не справиться со своими трудовыми обязанностями.

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