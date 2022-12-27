Эксперт раскрыл способ узнать о слежке работодателем за компьютером

Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал, что свыше 70% работодателей в РФ используют программные средства удаленного мониторинга для слежки за своими сотрудниками.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 27 декабря, эксперт отметил, что около половины из этих работодателей устанавливают специальное ПО для мониторинга офисных компьютеров.

Магомедов подчеркнул, что эти действия являются законными, поскольку работодатель имеет право получать и обрабатывать персональные данные работника в целях контроля количества и качества выполняемой работы.

Между тем, отметил эксперт, контроль должен ограничиваться рабочими местами. То есть если сотрудник работает на компьютерной или иной технике, которую ему предоставил работодатель, то использовать ее можно только в служебных целях, потому на эту технику могут устанавливать любые программы слежения.

По словам эксперта, ответственный работодатель вносит соответствующие пункты о применении средств слежения за рабочими процессами во внутренние документы, трудовые договоры и распорядки, чтобы снизить риски компрометации конфиденциальной информации.

Если же работодатель не оповещает сотрудников об установленной программе мониторинга, можно попробовать обнаружить ее самостоятельно. Например, в ОС Windows для этого нужно открыть «Диспетчер» и перейти на вкладку «Процессы». При обнаружении такой программы не рекомендуется пытаться ее удалить, поскольку системный администратор заметит подобную активность и сообщит об этом руководству.

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