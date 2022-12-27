Дело возбудили по факту гибели четырех человек на пожаре в Рязани
В Рязани возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара в частном доме. Об этом пресс-служба СУ СКР по региону сообщает 27 декабря.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — говорится в сообщении ведомства.
Пожар произошел в ночь на 27 декабря в частном доме на улице Безбожной. В ходе тушения на месте были обнаружены тело 53-летней хозяйки дома и ее 52-летнего гостя. Личности еще двоих погибших мужчин устанавливаются, пишет РИА «7 новостей».
Назначено проведение ряда экспертиз, все обстоятельства случившегося устанавливаются.