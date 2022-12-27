Путин подарил восьмилетней девочке из Запорожской области поездку в Великий Устюг

Президент России Владимир Путин 27 декабря позвонил по телефону девочке из Запорожской области Александре Титаренко, после того как выбрал открытку школьницы на акции «Елка желаний».

Девочка в своей записке рассказала, что мечтает побывать в Крыму и посетить Дом Деда Мороза.

Одно из желаний уже исполнилась — ей удалось съездить в Великий Устюг. Она сообщила президенту, что больше всего ей понравились комнаты в доме Деда Мороза и чаепитие.

Кроме того, с «Елки желаний» Путин снял записки и еще двоих детей: девочка Агата из Курганской области сообщила, что мечтает увидеть северное сияние и прокатиться на оленях, а шестилетний Давид Шмелев из Ставропольского края рассказал о желании побывать в Военной академии Вооруженных сил.

Акция «Елка желаний» помогает исполнить мечты нуждающихся детей. Она продлится до конца февраля.