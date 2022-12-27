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Росавиация не получила от Сирии ответ на запрос о гарантиях безопасности полетов
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Росавиация не получила от Сирии ответ на запрос о гарантиях безопасности полетов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Со стороны Сирии не поступало ответа по поводу гарантий безопасности полетов. Об этом 27 декабря сообщили в Росавиации.

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В ведомстве отметили, что направляли авиационным властям Сирии обращения по поводу гарантий безопасного пролета российскими авиакомпаниями сирийской территории.

«До настоящего времени ответа от сирийской стороны о выполнении рекомендаций Международной организации гражданской авиации в части обеспечения мер безопасности, принимаемых в связи с военной деятельностью, потенциально опасной для производства полетов гражданских воздушных судов, и отсутствием факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов или вблизи их, не поступало», — сообщила Росавиация в Telegram.

Сложности с получением гарантий безопасности при пролете над Сирией объяснили напряженной ситуации из-за имеющего место вооруженного конфликта.

Ранее в этот день глава службы гражданской авиации Сирии Басем Мансур заявил, что республика разрешила пролет российских гражданских самолетов через свое воздушное пространство.

15 декабря авиакомпания iFly, один из крупнейших перевозчиков в Египет, не смогла выполнить шесть запланированных рейсов из Москвы на египетские курорты и обратно. Это произошло из-за того, что Иордания закрыла свое небо и потребовала от авиакомпании предоставить иностранный страховой сертификат, который невозможно получить из-за санкций. После этого авиаперевозчик решил использовать воздушное пространство Сирии.

16 декабря Росавиация сочла это небезопасным. Поэтому ведомство рекомендовало iFly обратиться к российским авиакомпаниям с предложением организовать перевозки их пассажиров.

Позднее, 26 декабря, авиакомпания сообщила, что практически в полном объеме выполнила обязательства по вывозу 7,5 тыс. пассажиров с территории Египта, организовав 22 вывоза на рейсах сторонних авиаперевозчиков в Москву и другие регионы России. В Хургаде остались единичные туристы, чей отпуск еще не завершен.

Сложности с полетами за границу у россиян возникли на фоне санкций Евросоюза, который закрыл для РФ воздушное пространство. Росавиация, в свою очередь, также ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.

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