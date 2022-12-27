Особый противопожарный режим введут в Оренбуржье на каникулы

С 30 декабря в Оренбургской области введут особый противопожарный режим. Об этом сообщает 56orb.ru со ссылкой на департамент пожарной безопасности и гражданской защиты.

В период действия особого режима будет действовать ряд ограничений. В частности, запрещено использование пиротехники без подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий». Кроме того, нельзя запускать фейерверки на расстоянии меньше 50 м от жилых домов или скоплений людей.

В департаменте напомнили, что запрещено использовать пиротехнику в закрытых помещениях, пишет РИА «Оренбуржье».

Штраф для физических лиц составит 10-20 тыс. рублей. Штраф для юридических лиц может достигать 800 тыс. рублей.