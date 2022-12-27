Три моста подтопило из-за подъема воды в реке Пара в Рязанской области
В Рязанской области в результате подъема воды в реке Пара подтопило три низководных моста. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Все три моста расположены в Сапожковском районе, на территории скита преподобного Сергия Радонежского, деревни Дмитриевка и поселка Красная Яблонька.
Как уточняет 62INFO.ru, объездные пути отсутствуют, но спасатели рассказали о лодочных переправах, организованных силами пожарных расчетов.
23 декабря сообщалось о закрытии моста через Оку под Рязанью. Причина — подъем уровня воды в реке и движение льда из-за оттепели последних дней.