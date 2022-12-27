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Пашинян назвал кризис в Лачинском коридоре главным вопросом на переговорах с Путиным

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что они с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном втроем обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе 26 декабря в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом российский лидер рассказал во время переговоров с Пашиняном.

«Мы с вами вчера начали обсуждать, еще и удалось втроем поговорить. Конечно, главный вопрос — это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом и армяно-азербайджанские отношения, всё, что связано с Карабахом», — сказал Путин 27 декабря, обращаясь к армянскому премьер-министру.

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Пашинян, в свою очередь, также отметил, что на данный момент самый оперативный вопрос — кризис в Лачинском коридоре, который является единственной дорогой, связывающей Армению с Нагорным Карабахом.

«И, конечно, хотелось бы обсудить эту ситуацию и какие есть варианты. И благодарю за такую возможность», — сказал он.

Ранее, 23 декабря, глава азербайджанского МИДа Джейхун Байрамов отверг обвинения в блокировке Лачинского коридора. До этого, 13 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы проводят переговоры с представителями Азербайджана для восстановления движения гражданского автомобильного транспорта по дороге.

11 декабря группа азербайджанцев, представившись экологами, перекрыла Лачинский коридор. В Ереване расценили данный шаг как провокацию официального Баку, которая направлена на создание гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе.

Месяцем ранее МИД Азербайджана обвинил Армению в использовании транспортной артерии в целях незаконной военной деятельности. 10 ноября Пашинян обвинил власти Азербайджана в намерении под мнимым предлогом закрыть Лачинский коридор и удерживать Нагорный Карабах в блокаде.

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