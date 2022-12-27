Два человека погибли в ДТП на трассе в Курганской области
Два человека погибли и двое пострадали в результате ДТП на трассе «Иртыш» в Курганской области. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Авария произошла на территории Мишкинского муниципального округа. Женщина-водитель машины Kia при движении в сторону Челябинска не справилась с управлением и допустила столкновение с машиной Mercedes, которая двигалась во встречном направлении. От удара внедорожник изменил траекторию и столкнулся с «Газелью». Первый автомобиль съехал в кювет.
Двое мужчин-пассажиров Kia скончались на месте. Женщина-водитель и двухлетний ребенок получили травмы. Известно, что малыш находился на переднем сиденье в специальном удерживающем устройстве.
Ранее в этот день сообщалось о ДТП на трассе в Тверской области. Иномарка вылетела в кювет. Травмы получили женщина и ее дочь, обе не были пристегнуты.