Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ и КНР начали проработку открытия наземного пассажирского сообщения
Общество
Суд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению
Общество
Росавиация выдала сертификаты летной годности 600 иностранным самолетам
Спорт
Чехия обыграла Канаду на старте молодежного чемпионата мира по хоккею
Мир
В США из-за снежной бури отменено или задержано почти 20 тыс. авиарейсов
Мир
В США признали неэффективность ЗРК Patriot против российских ракет
Политика
В Госдуме предрекли сожаление в Евросоюзе из-за потери отношений с Россией
Политика
Косачев назвал главным провалом года утративший самостоятельность Евросоюз
Спорт
ФИФА допустила участие России в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азию
Туризм
Росавиация не получила от Сирии ответ на запрос о гарантиях безопасности полетов
Армия
ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных в районе Песчаного в ЛНР
Общество
Путин наградил орденом ректора Санкт-Петербургского горного университета Литвиненко

Жителю Мурманска вынесли приговор за убийство 15-летней давности

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мурманске суд вынес приговор 49-летнему мужчине, который обвинялся в разбое и убийстве. Об этом 27 декабря сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на Ленинский районный суд города.

Установлено, что 4 мая 2007 года злоумышленник позвонил в квартиру пожилой женщины, представился слесарем и сообщил о якобы заливаемой снизу квартире. Когда пенсионерка открыла дверь, мужчина ударил ее кулаком в лицо, а затем нанес 32 удара монтировкой по голове, телу и конечностям.

От полученных травм хозяйка квартиры скончалась на месте, а убийца обыскал помещения и нашел две медные монеты эпохи императора Николая I, 20 юбилейных монет СССР и альбом для коллекционирования. Забрав находки, мужчина скрылся.

Как отмечает ИА «Би-порт», в суд дело поступило в 2022 году, уже после того как истек 15-летний срок давности совершения преступления, но учитывая высокую общественную опасность, суд не счел возможным освободить обвиняемого от ответственности.

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство и 10 годам — за разбой. От последнего наказания его освободили в связи с истечением срока давности.

Отмечается, что на момент рассмотрения дела обвиняемый уже отбывал наказание в колонии за другое преступление. Путем частичного сложения наказаний его приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022