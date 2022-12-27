Жителю Мурманска вынесли приговор за убийство 15-летней давности

В Мурманске суд вынес приговор 49-летнему мужчине, который обвинялся в разбое и убийстве. Об этом 27 декабря сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на Ленинский районный суд города.

Установлено, что 4 мая 2007 года злоумышленник позвонил в квартиру пожилой женщины, представился слесарем и сообщил о якобы заливаемой снизу квартире. Когда пенсионерка открыла дверь, мужчина ударил ее кулаком в лицо, а затем нанес 32 удара монтировкой по голове, телу и конечностям.

От полученных травм хозяйка квартиры скончалась на месте, а убийца обыскал помещения и нашел две медные монеты эпохи императора Николая I, 20 юбилейных монет СССР и альбом для коллекционирования. Забрав находки, мужчина скрылся.

Как отмечает ИА «Би-порт», в суд дело поступило в 2022 году, уже после того как истек 15-летний срок давности совершения преступления, но учитывая высокую общественную опасность, суд не счел возможным освободить обвиняемого от ответственности.

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство и 10 годам — за разбой. От последнего наказания его освободили в связи с истечением срока давности.

Отмечается, что на момент рассмотрения дела обвиняемый уже отбывал наказание в колонии за другое преступление. Путем частичного сложения наказаний его приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.