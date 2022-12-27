Новые названия утвердили для переулков и остановок во Владивостоке
Новые названия появились у переулков и остановок на территории Владивостока. Соответствующее решение принято комиссией по городской топонимике.
Вблизи улицы Находкинской появились переулки Квартальный, Кустарный, Дорожный и Дозорный. Переулок в районе улицы Лучистой назвали Ручейным. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
В районе улицы Васнецова переулок назвали в честь художника-портретиста Ярошенко.
На улице Зеленый Бульвар появилась остановка «Зеленый бульвар, 28». Остановку на улице Героев Хасана назвали «Реми», на улице Часовитина — «Часовитина. 7». На улице Сафонова остановку назвали «Озеро».
В состав комиссии по городской топонимике входят сотрудники администрации, представители Российского государственного архива Дальнего Востока и общества изучения Амурского края. Для переименования объектов специалисты проводят подготовительную работу, в том числе изучают архивы, анализируют традиционно сложившиеся названия и оценивают их актуальность.