Билялетдинов в третий раз возглавил хоккейный клуб «Ак Барс»
Зинэтула Билялетдинов в третий раз назначен главным тренером хоккейного клуба «Ак Барс», контракт подписан до конца сезона-2022/23. Об этом 27 декабря говорится на сайте клуба.
«Решение принималось непросто, изначально планы были другие, но ситуация подтолкнула к такому выбору. Мне небезразлична наша команда и положение, в которое мы все попали. Надеюсь, что смогу помочь, что мы улучшим свою игру и решим задачу, которая стоит перед клубом», — приводятся слова Билялетдинова.
Он также подчеркнул, что состав тренерского штаба сохранится, так как все сотрудники «очень заинтересованы» и «трудятся с большим желанием».
Отмечается, что исполнявший обязанности главного тренера Юрий Бабенко продолжит работу в клубе на позиции ассистента.
Билялетдинов работал главным тренером в «Ак Барсе» с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018), добавляет «Спорт-Экспресс».
Предыдущий тренер клуба Олег Знарок покинул свой пост 2 декабря. Сообщалось, что решение было принято по собственному желанию. Тогда новым тренером временно был назначен Юрий Бабенко. Знарок пришел в «Ак Барс» 1 июля.