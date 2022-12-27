Фигурант дела о взяточничестве в Росавиации признал вину

Глава компании «5.25 Программы» Иван Ларионов признал вину в даче взятки замначальника управления Росавиации Александру Матюшкину. Об этом 27 декабря сообщил его адвокат Дмитрий Ефремов.

«Мой клиент в полном объеме признал вину, дал показания об обстоятельствах», — сказал он «Известиям».

Адвокат также подтвердил, что взятка Матюшкину полагалась для общего содействия за победу в конкурсе на получение госконтракта на поставку программного обеспечения. При этом юрист не уточнил, кто был инициатором взятки.

Помимо этого, Ефремов опроверг заявление адвоката Матюшкина Ильи Скляра, что Ларионов оговорил его клиента.

«Между ним и моим подзащитным была очная ставка, на которой выяснялись моменты оговора. Оснований для него нет», — сказал адвокат.

Он также отметил, что защита согласна с мерой пресечения в виде домашнего ареста и не будет ее обжаловать.

Накануне Дорогомиловский районный суд Москвы отправил под домашний арест Ларионова до 24 февраля 2023 года по обвинению в даче взятки Матюшкину. Чиновник Росавиации при этом был заключен под стражу.

Матюшкин был задержан в минувшие выходные на встрече с Ларионовым в квартире в районе Одинцово. При задержании у Матюшкина обнаружили 4,5 млн рублей. Между тем свою вину он не признает.

26 декабря в центральный офис Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве прибыло более 10 сотрудников ФСБ и МВД для проведения обысков рабочих мест сразу трех чиновников.

Позднее в ведомстве сообщили «Известиям», что руководство и сотрудники Росавиации оказывают необходимое содействие следствию, а сообщения об обысках у руководителя ведомства не соответствуют действительности.