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Мишустин оценил работу оборонной промышленности в условиях спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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По итогам двух месяцев работы координационного совета по обеспечению Вооруженных сил России (ВС РФ) была значительно активизирована работа предприятий промышленности, но сделать предстоит еще немало. Об этом сообщил 27 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин.

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«Наша промышленность постепенно справляется с текущими вызовами, выравнивает ситуацию. Сделать предстоит еще немало. Необходимо продолжать работать, действовать в том же ключе», — отметил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению ВС РФ.

Как констатировал глава правительства, сейчас «налажены поставки в войска вооружений, военной и специальной техники», а также усилено снабжение военнослужащих средствами индивидуальной бронезащиты и всесезонными комплектами вещевого имущества.

Кроме того, указал премьер-министр, правительство России проведет проверку расходования бюджетных средств на военные нужды, что является значимым вопросом.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Россия исполнит все обязательства перед своими партнерами по поставкам вооружения, несмотря на инсинуации со стороны США. Она признала, что в редких случаях действительно происходили задержки с поставкой российской продукции, однако они являлись следствием санкционных угроз Запада международным транспортным компаниям, сотрудничающим с РФ.

21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны России, отметил исключительную надежность и эффективность российской военной техники. Он также сообщил, что поставки наиболее востребованного вооружения для войск, участвующих в спецоперации по защите Донбасса, ускорят.

2 ноября президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами координационного совета по обеспечению российских войск заявил, что вооружение для нужд Вооруженных сил РФ должно совершенствоваться непрерывно и оставаться при этом эффективным.

20 сентября Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Предприятия ОПК должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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