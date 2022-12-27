Мишустин оценил работу оборонной промышленности в условиях спецоперации

По итогам двух месяцев работы координационного совета по обеспечению Вооруженных сил России (ВС РФ) была значительно активизирована работа предприятий промышленности, но сделать предстоит еще немало. Об этом сообщил 27 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Наша промышленность постепенно справляется с текущими вызовами, выравнивает ситуацию. Сделать предстоит еще немало. Необходимо продолжать работать, действовать в том же ключе», — отметил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению ВС РФ.

Как констатировал глава правительства, сейчас «налажены поставки в войска вооружений, военной и специальной техники», а также усилено снабжение военнослужащих средствами индивидуальной бронезащиты и всесезонными комплектами вещевого имущества.

Кроме того, указал премьер-министр, правительство России проведет проверку расходования бюджетных средств на военные нужды, что является значимым вопросом.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Россия исполнит все обязательства перед своими партнерами по поставкам вооружения, несмотря на инсинуации со стороны США. Она признала, что в редких случаях действительно происходили задержки с поставкой российской продукции, однако они являлись следствием санкционных угроз Запада международным транспортным компаниям, сотрудничающим с РФ.

21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны России, отметил исключительную надежность и эффективность российской военной техники. Он также сообщил, что поставки наиболее востребованного вооружения для войск, участвующих в спецоперации по защите Донбасса, ускорят.

2 ноября президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами координационного совета по обеспечению российских войск заявил, что вооружение для нужд Вооруженных сил РФ должно совершенствоваться непрерывно и оставаться при этом эффективным.

20 сентября Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Предприятия ОПК должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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