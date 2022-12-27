В 2023 году жители России смогут увидеть два затмения
Россияне в 2023 году увидят два лунных затмения, а также звездопады и полную Луну. Полутеневое затмение Луны ожидается 5 мая в 20:23 мск. Астрономическое явление увидят в Восточной Европе, Греции, Африке, Океании и Азии, сообщили ученые. В последний день августа россиян ждет суперлуние. Так специалисты называют довольно редкое явление, передает телеканал «Известия». Луна максимально близко приблизится к Земле и окажется от нее на расстоянии 354 тыс. км. Первый звездопад произойдет ночью 22 апреля 2023 года. По прогнозам астрологов, ожидается около 18 падающих звезд в час. Активность метеорного потока Лириды совпадет с гибридным затмением Солнца, которое не увидят жители России.
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