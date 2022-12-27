Житель Якутии погиб в результате пожара в жилом доме
Мужчина 1987 года рождения погиб в результате пожара в квартире в Якутии. Специалисты устанавливают причины возгорания.
Сообщение о горении поступило вечером 26 декабря из села Батагай-Алыта в Эвено-Бытантайском районе. Огонь охватил квартиру в четырехквартирном доме на улице Стручкова. Пожарные прибыли к месту происшествия в течение двух минут, пишет ИА YakutiaMedia.
Площадь горения в помещении составила 36 кв. м, также на площади 2 кв. м пострадала веранда. В ликвидации горения участвовали 11 человек.
Ранее в этот день сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту гибели двух человек при пожаре в четырехквартирном доме в Томске. Жильцам пострадавших квартир власти обещали материальную поддержку.