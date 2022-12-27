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Путин поговорил с девочкой из Запорожья, мечтавшей посетить Крым и увидеть дом Деда Мороза

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Президент России Владимир Путин 27 декабря позвонил по телефону девочке из Запорожской области — восьмилетней Александре Титаренко, открытку которой он выбрал на «Елке желаний».

Школьница в своей записке рассказала, что мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Одно из желаний уже исполнилось, потому президент спросил девочку, понравилось ли ей в доме Деда Мороза и чем ее угощали.

Он также попросил девочку передать привет родителям.

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«Я знаю, вы там выращиваете огурцы, помидоры. Огурчиков пришлешь? Буду ждать тоже от тебя подарков новогодних, ладно?» — сказал Путин.

На прошлой неделе Путин посетил Дом молодежи в Манеже, где была организована «Елка желаний». Президент снял с елки открытки трех детей.

Кроме Александры Титаренко, девочка Агата из Курганской области сообщила, что мечтает увидеть северное сияние и прокатиться на оленях, а шестилетний Давид Шмелев из Ставропольского края мечтает побывать в Военной академии Вооруженных сил.

«Елка желаний» помогает исполнить заветные мечты нуждающихся детей. Акция продлится до 28 февраля.

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