Путин поговорил с девочкой из Запорожья, мечтавшей посетить Крым и увидеть дом Деда Мороза
- Новости
- Общество
- Путин поговорил с девочкой из Запорожья, мечтавшей посетить Крым и увидеть дом Деда Мороза
Президент России Владимир Путин 27 декабря позвонил по телефону девочке из Запорожской области — восьмилетней Александре Титаренко, открытку которой он выбрал на «Елке желаний».
Школьница в своей записке рассказала, что мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Одно из желаний уже исполнилось, потому президент спросил девочку, понравилось ли ей в доме Деда Мороза и чем ее угощали.
Он также попросил девочку передать привет родителям.
«Я знаю, вы там выращиваете огурцы, помидоры. Огурчиков пришлешь? Буду ждать тоже от тебя подарков новогодних, ладно?» — сказал Путин.
На прошлой неделе Путин посетил Дом молодежи в Манеже, где была организована «Елка желаний». Президент снял с елки открытки трех детей.
Кроме Александры Титаренко, девочка Агата из Курганской области сообщила, что мечтает увидеть северное сияние и прокатиться на оленях, а шестилетний Давид Шмелев из Ставропольского края мечтает побывать в Военной академии Вооруженных сил.
«Елка желаний» помогает исполнить заветные мечты нуждающихся детей. Акция продлится до 28 февраля.