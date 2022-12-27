Чехия обыграла Канаду на старте молодежного чемпионата мира по хоккею
Сборная Чехии по хоккею 27 декабря обыграла команду Канады на старте домашнего молодежного чемпионата мира, который проходит в городах Галифакс и Монктон.
В Галифаксе чехи обошли канадцев со счетом 5:2 (2:1, 3:1, 0:0). У победителей отличились Давид Шпачек, Давид Моравец, Станислав Свозил, Ярослав Хмелар и Матоуш Меншик. В составе канадцев шайбы забросили Шейн Райт и Коннор Бедард.
Канадцы сменили вратаря при счете 2:5 на 29-й минуте, уточняет «Спорт-Экспресс».
В другом матче сборная США в Монктоне обыграла команду Латвии со счетом 5:2 (0:0, 2:2, 3:0). В сборной победителей шайбы забросили Джимми Снаггеруд, Шон Беренс, Чез Лусиус, Ред Сэведж и Люк Хьюз. В латвийской сборной выделились Анри Равинскис и Никс Фененко.
Турнир закончится 5 января 2023 года.
Изначально в соревнованиях должны были участвовать Новосибирск и Омск, однако из-за ситуации на Украине совет Международной федерации хоккея (IIHF) 26 апреля лишил РФ права проводить молодежный чемпионат мира. Он должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года. Помимо этого, российская и белорусская сборные не сыграют на турнире по причине отстранения.
В Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что решение IIHF является дискриминационным и противоречащим духу спорта.