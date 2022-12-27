Акция «Елочный круговорот» пройдет с 2 января по 26 февраля

В Москве проведут акцию по сбору и переработке хвойных деревьев «Елочный круговорот». С 2 января по 26 февраля почти в каждом районе столицы будут открыты 600 пунктов приема, передает телеканал «Известия». В прошлом году горожане сдали на переработку около 49 тыс. новогодних деревьев. Переработанные ели, сосны и пихты используют для обустройства экологических троп.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.