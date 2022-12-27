Двое мужчин в масках ограбили дом гендиректора компании «Мосэкопроект»

В подмосковном Красногорске злоумышленники обокрали дом генерального директора компании «Мосэкопроект» Константина Зеленского.

По данным «Известий», ограбление произошло в ночь на 26 декабря в микрорайоне Опалиха.

Зеленский вместе с супругой находились на втором этаже дома. Женщина услышала шум внизу, а когда спустилась — увидела, что по дому ходят неизвестные с фонариками. Она закричала и побежала будить мужа.

Зеленский, спустившись, никого не обнаружил. Однако злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения. Хозяева дома увидели, что неизвестные мужчины в масках пробрались к ним через дверь летнего сада.

Позже выяснилось, что грабители успели украсть сумку за 50 тыс. рублей, в которой было 250 тыс. рублей. Также они забрали документы, пять драгоценных колец стоимостью более 800 тыс. рублей и шейный чокер за 30 тыс.

Общий ущерб гендиректор «Мосэкопроекта» и его супруга оценили в 950 тыс. рублей.

В октябре двое злоумышленников ворвались в дом художницы Галины Быстрицкой в Солнечногорском городском округе Подмосковья, связали ее и, угрожая ножом, забрали деньги и личный автомобиль. В начале декабря один из грабителей был задержан.