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Оман запланировал поставлять Японии ежегодно 2,35 млн т СПГ

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Фото: Global Look Press/Thomas Koeh ler/photothek.net
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Оман поставит Японии 2,35 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год, начиная с 2025-го. Об этом 27 декабря сообщило агентство ONA.

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Соответствующее соглашение было подписано между оманской компанией Oman LNG и японскими Mitsui, Itochu и JERA в ходе визита делегации Токио в Маскат.

Действие контрактов продлится от пяти до 10 лет. Стороны также продлили договоренность о сотрудничестве в нефтегазовом секторе.

15 сентября стало известно, что Япония в августе увеличила импорт российского СПГ по сравнению с августом 2021 года на 211%. Всего же товарооборот в августе между Россией и Японией вырос на 31%, а именно до 219 млрд иен (около $1,53 млрд). Отмечалось, что такой рост связан с ростом мировых цен на топливо.

1 сентября японская Mitsubishi официально подтвердила сохранение доли в проекте «Сахалин-2». Правительство РФ разрешило передать ей долю в 10% в новом операторе. За день до этого японская торговая компания Mitsui также официально объявила о сохранении доли в нефтегазовом проекте. Российская сторона одобрила передачу Mitsui 12,5% в ООО «Сахалинская энергия».

В конце июня президент России Владимир Путин распорядился сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» на ООО «Сахалинская энергия» и передать имущество компании в собственность государству.

«Сахалин-2» — проект, включающий в себя строительство и эксплуатацию технологических объектов мирового уровня для добычи и экспорта сырой нефти и природного газа, а также завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.

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