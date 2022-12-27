В праздничные дни на улицах Брянска снег будут убирать более 500 спецмашин
В праздничные дни дороги Брянска будут чистить 542 единицы специальной техники. Об этом во вторник, 27 декабря, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на городское управление автодорог.
Как отмечается в материале, для устранения последствий непогоды в городе сформировали 77 патрульных отрядов.
«Для приведения дорог Брянска в порядок уже всё готово. Песко-соляная смесь подготовлена, вместе с этим составлен и график работы», — говорится в сообщении. Спецтехника будет работать в круглосуточном режиме.
Ранее, 19 декабря, сообщалось, что в Удмуртии составят рейтинг управляющих компаний по уборке дворов.