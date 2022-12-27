Фальсифицированную тушенку выявили в Уссурийске

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории выявили признаки фальсификации в партиях тушенки. Продукция поступила из Оренбургской и Орловской областей.

Согласно протоколу исследований, в двух партиях консервов из говядины обнаружили ДНК свинины. При этом свинина не значилась в составе продукта. Об этом сообщает ИА UssurMedia.

Кроме того, в консервах из свинины и конины обнаружена ДНК крупного рогатого скота. Специалисты считают, что подобные находки свидетельствуют о замене части мяса более дешевым сырьем.

Производители оповещены о необходимости изъятия из оборота некачественной продукции.

Ранее в этот день сообщалось об изъятии партии фальсифицированной сгущенки в Хабаровском крае. Продукция была изготовлена из сырья без подтверждения безопасности.