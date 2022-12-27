Дольщиков в Приморье призвали не беспокоиться об отмене эскроу-счетов
Дольщики в Приморье могут не беспокоиться об отмене эскроу-счетов. Об этом пишет во вторник, 27 декабря, zr.media со ссылкой на председателя ассоциации «Застройщики Владивостокской городской агломерации» Владимира Исакова.
«Безусловно, застройщики в настоящее время испытывают трудности с привлечением проектного финансирования по льготным (базовым) ставкам. Но счета эскроу не для того вводили, чтобы отменять. На раскрытие эскроу до получения акта ввода дома в эксплуатацию никто не пойдет — зачем лишний раз нервировать дольщиков?» — заявил он.
Исаков отметил, что сейчас более насущным является вопрос снижения ставки финансирования застройщиков банками.
Ранее, 27 октября, сообщалось, что льготные кредиты по программе «Семейная ипотека» в 2023–2024 годах возьмут еще около 240 тыс. семей. По информации правительства РФ, на конец сентября количество участников программы «Семейная ипотека» составляло около 400 тыс. семей, общая сумма выданных кредитов достигла более чем 1,4 трлн рублей.