Житель Сызрани отдал мошенникам 4,4 млн рублей

Житель Сызрани обратился в полицию с заявлением о том, что стал жертвой мошенников. Мужчина отдел злоумышленникам 4,4 млн рублей. Об этом во вторник, 27 декабря, пишет НИА «Самара» со ссылкой на региональное управление МВД.

Пострадавший рассказал, что ему позвонил неизвестный, который предложил заработать на бирже. Мошенник сообщил, что для осуществления торгов зарегистрировал заявителя на брокерском сайте и открыл на его имя счет.

Мужчина согласился на все условия неизвестного и в течение 16 дней открыл в разных банках кредиты на общую сумму 4 414 000 рублей. После этого он положил деньги на указанный счет.

Когда мужчина захотел вывести свои деньги с фондового рынка, указанный «помощником брокера» код оказался неверным. Потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

5 сентября в центре экосистемной безопасности «Тинькофф» сообщили «Известиям», что мошенники стали создавать фейковые сайты, группы в соцсетях и каналы в мессенджерах, которые якобы специализируются на подборе, покупке и таможенном оформлении авто из-за границы. Так, в июле-августе 2022-го в интернете было зафиксировано более 400 мошеннических страниц по такой тематике.