Автомобиль сбил пешехода в Орле

Один человек пострадал в результате автомобильной аварии в Орле. Об этом во вторник, 27 декабря, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 26 декабря, в 22:20. Водитель Lada 1998 года рождения ехал по улице Комсомольской. На регулируемом перекрестке с улицей МОПРа он сбил девушку 2004 года рождения. Она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии девушка получила травмы и была госпитализирована.

Также 26 декабря сообщалось, что под Калининградом один человек погиб в ДТП с легковушкой и рейсовым пассажирским автобусом. По данным полиции, 35-летний водитель автомобиля марки Ford Mondeo, выбрав небезопасный скоростной режим при непогоде, совершил столкновение с рейсовым автобусом. В результате ДТП водитель легковушки и его 75-летняя пассажирка получили травмы. Они были доставлены в больницу, где позднее женщина скончалась.