Новогодний забег пройдет в Астрахани 1 января

1 января 2023 года в Астрахани пройдет традиционная пробежка «За здоровый образ жизни». Об этом во вторник, 27 декабря, пишет «Астрахань-24».

Пробежку проводят уже 12 лет подряд, отмечается в материале.

Поучаствовать в мероприятии может любой желающий. Обычно это молодые люди, активисты, спортсмены, почетные гости города и региона, а также семьи с детьми.

Стартует пробежка в 12:00 с площади Ленина. Сбор участников начнется в 11:00.

Ранее стало известно, что облегчить тяжелые симптомы похмелья помогут яйца, авокадо и овсянка. По мнению экспертов, первым важнейшим продуктом при похмелье врачи единогласно считают простую воду. Однако вода может вывести множество полезных веществ из организма, именно поэтому при возникновении симптомов похмелья следует употребить в пищу яйца.