Один человек пострадал в ДТП в Сыктывкаре

Один человек пострадал в результате лобового столкновения двух автомобилей в Сыктывкаре. Об этом во вторник, 27 декабря, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 26 декабря, в 15:40 на трассе Сыктывкар – Ухта. 56-летний водитель автомобиля BYD ехал со стороны 1-й Промышленной улицы. На 10-м км трассы он выехал на встречную полосу и врезался в Chevrolet, который двигался навстречу.

В результате ДТП 18-летний водитель Chevrolet получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

26 декабря сообщалось, что под Калининградом один человек погиб в ДТП с легковушкой и рейсовым пассажирским автобусом. По данным полиции, 35-летний водитель автомобиля марки Ford Mondeo, выбрав небезопасный скоростной режим при непогоде, совершил столкновение с рейсовым автобусом. В результате ДТП водитель легковушки и его 75-летняя пассажирка получили травмы. Они были доставлены в больницу, где позднее женщина скончалась.