Общественный транспорт Ульяновска усилит работу в праздничные дни

В праздничные дни общественный транспорт Ульяновска усилит свою работу. Об этом пишет во вторник, 27 декабря, ulpravda.ru со ссылкой на МКУ «Организатор пассажирских перевозок».

Так, в новогоднюю ночь транспорт будет ходить до 03:00.

1 января с 07:00 с интервалом 20–30 минут по городу будут курсировать 11 трамваев № 4 и № 22.

С таким же интервалом будут ходить четыре автобуса № 30. А после полуночи работу усилят автобусные маршруты № 4, 5, 15, 22, 38, 42, 43, 52, 55, 78, 82, 84, 93, 94 и 96.

В ночь на Рождество, 7 января, работу транспорта продлят до 02:00–03:00. После окончания рождественских служб к храмам города будут подаваться автобусы и трамваи, которые будут ожидать пассажиров в течение 15–20 минут.

С 9 января движение общественного транспорта в городе вернется к обычному графику.