Женщина и ребенок пострадали в аварии в Тверской области
Женщина и ребенок получили травмы в ДТП в Тверской области. Об этом во вторник, 27 декабря, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел утром 26 декабря в Оленинском районе Тверской области. На 278-м км трассы «Балтия» водитель легковушки Toyota не смогу выбрать безопасную скорость и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет.
В аварии пострадали пассажирки иномарки, женщина и ее дочь. В ведомстве отметили, что обе не были пристегнуты.
22 декабря сообщалось, что в Задонском районе Липецкой области в результате столкновения легкового автомобиля и «Газели» погиб мужчина. Авария произошла утром на альтернативном участке трассы М-4 «Дон». В результате ДТП различные травмы получил 49-летний пассажир легкового Volkswagen, второй пассажир погиб.