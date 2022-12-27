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За год в Калуге отремонтировали более 120 канализационных колодцев

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В 2022 году в Калуге выполнили монтаж 35 дождеприемных и 86 смотровых колодцев. Это позволило решить проблему ликвидации отходов из зданий. Об этом во вторник, 27 декабря, пишет газета «Весть» со ссылкой на управление городского хозяйства.

Кроме того, специалисты заменили 36 дождеприемных решетки.

Всего в городе обслуживается 66 км ливневой канализации, 908 дождеприемных колодцев и 1785 смотровых.

Как отмечается в материале, одним их самых крупных проектов стал капремонт сети ливневок на набережной Оки.

Как сообщалось накануне, 26 декабря, в Калуге количество автомобильных аварий за год сократилось на 25% — с 429 до 330. Как отмечалось в сообщении, показатель снизился благодаря благоустройству дорог.

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