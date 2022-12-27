В Симферополе 1 января будет работать 30% общественного транспорта
1 января на улицах Симферополя заработает 30% общественного транспорта. Об этом сообщила в своем Telegram-канале городская администрация.
В последующие праздничные дни количество транспортных средств будет увеличиваться, отмечает ИА «Крыминформ».
Telegram-канал «Крым 24» сообщает, что 31 декабря в городе транспорт будет ходить до 23:00.
«Транспорт будет работать штатно до 23.00», — сообщили телеканалу в администрации Симферополя.
Ранее сообщалось, что в Симферополе во время новогодних каникул будут работать не менее 70% сотрудников городских служб. Сотрудники будут заниматься уборкой улиц, парков, скверов и придомовых территорий.