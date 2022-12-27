Жительница Магадана отдала телефонным мошенникам свыше 1 млн рублей

Полиция проводит проверку по факту телефонного мошенничества в отношении 64-летней жительницы Магадана. Потерпевшая лишилась свыше 1 млн рублей.

По словам потерпевшей, ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Мужчина убедил магаданку, что в ее отношении осуществляются мошеннические действия. Для сохранности денежных средств собеседник предложил женщине выполнять ряд действий. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Пенсионерка взяла несколько кредитов и перечислила средства на «безопасные» счета. После этого мошенник перестал выходить на связь.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что жители Амурской области отдали телефонным мошенникам больше 15 млн рублей за неделю. Порядка 4,64 млн рублей перечислила женщина 1990 года рождения, рассчитывая получить доход от инвестиций.