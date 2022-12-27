Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ и КНР начали проработку открытия наземного пассажирского сообщения
Интернет
Хакеры опубликовали данные более 1 тыс. украинских интернет-активистов
Общество
Росавиация выдала сертификаты летной годности 600 иностранным самолетам
Спорт
Чехия обыграла Канаду на старте молодежного чемпионата мира по хоккею
Мир
В США из-за снежной бури отменено или задержано почти 20 тыс. авиарейсов
Мир
В США признали неэффективность ЗРК Patriot против российских ракет
Политика
В Госдуме предрекли сожаление в Евросоюзе из-за потери отношений с Россией
Мир
В Австрии допустили частичное отключение электричества зимой в странах ЕС
Спорт
ФИФА допустила участие России в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азию
Мир
Сирия разрешила пролет гражданских самолетов РФ через свое воздушное пространство
Армия
ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных в районе Песчаного в ЛНР
Мир
Путин рассказал о трехсторонней встрече с Пашиняном и Алиевым в Петербурге

В Минприроды спрогнозировали прирост запасов нефти и газа в РФ в 2022 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2022 году прирост запасов нефти и конденсата может составить 600 млн т, а запасов природного газа — 675 млрд куб. м. Такой прогноз журналистам 27 декабря озвучили в Минприроды России.

Потолок — ледяной: способно ли ограничение газовых цен изменить энергорынок
Нововведение скорее приведет к проблемам с теплоснабжением в ЕС и закрытию предприятий

«Прогноз прироста запасов нефти и конденсата за счет геологоразведки в 2022 году — 600 млн т, запасов газа — 675 млрд куб. м», — сообщили в ведомстве.

Там также сообщили об увеличении инвестиций недропользователей в геологоразведку углеводородов в 2022 году. По предварительным данным, инвестиции выросли с 315 млрд рублей в прошлом году до 390 млрд рублей в нынешнем.

Накануне, 26 декабря, вице-премьер Александр Новак спрогнозировал, что по итогам текущего года экспорт российского газа сократится примерно на 1/4, а добыча упадет на 12%.

В тот же день он сообщил, что РФ планирует к 2025 году увеличить экспорт нефти до 260 млн т, а трубопроводного газа в восточном направлении ― до 48 млрд. куб. м. Рост объемов экспорта нефти планируется реализовать благодаря сотрудничеству со странами Азиатского-Тихоокеанского региона.

Кроме того, он упомянул о переговорах по поставкам газа на рынки Афганистана и Пакистана. Российская сторона также рассматривает возможность увеличения поставок топлива в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Причиной является растущее внутреннее потребление ресурса в данных государствах.

24 декабря вице-премьер РФ сказал, что российские энергоресурсы незаменимы и их нельзя поменять на другие или оторвать от мирового рынка. Новак обратил внимание на то, что в будущем мировое энергопотребление будет только расти и без энергоресурсов из России мировому рынку просто не выжить.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022