В Минприроды спрогнозировали прирост запасов нефти и газа в РФ в 2022 году

В 2022 году прирост запасов нефти и конденсата может составить 600 млн т, а запасов природного газа — 675 млрд куб. м. Такой прогноз журналистам 27 декабря озвучили в Минприроды России.

«Прогноз прироста запасов нефти и конденсата за счет геологоразведки в 2022 году — 600 млн т, запасов газа — 675 млрд куб. м», — сообщили в ведомстве.

Там также сообщили об увеличении инвестиций недропользователей в геологоразведку углеводородов в 2022 году. По предварительным данным, инвестиции выросли с 315 млрд рублей в прошлом году до 390 млрд рублей в нынешнем.

Накануне, 26 декабря, вице-премьер Александр Новак спрогнозировал, что по итогам текущего года экспорт российского газа сократится примерно на 1/4, а добыча упадет на 12%.

В тот же день он сообщил, что РФ планирует к 2025 году увеличить экспорт нефти до 260 млн т, а трубопроводного газа в восточном направлении ― до 48 млрд. куб. м. Рост объемов экспорта нефти планируется реализовать благодаря сотрудничеству со странами Азиатского-Тихоокеанского региона.

Кроме того, он упомянул о переговорах по поставкам газа на рынки Афганистана и Пакистана. Российская сторона также рассматривает возможность увеличения поставок топлива в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Причиной является растущее внутреннее потребление ресурса в данных государствах.

24 декабря вице-премьер РФ сказал, что российские энергоресурсы незаменимы и их нельзя поменять на другие или оторвать от мирового рынка. Новак обратил внимание на то, что в будущем мировое энергопотребление будет только расти и без энергоресурсов из России мировому рынку просто не выжить.