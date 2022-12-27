Британцев попросили не пользоваться поездами в ближайшее время

Жителей Великобритании призвали по возможности воздержаться от путешествий по железным дорогам из-за последствий недавних забастовок работников транспортной сферы и ожидания новых стачек в ближайшие две недели. Об этом сообщается на сайте компании Network Rail во вторник, 27 декабря.

«Из-за забастовки движение поездов по железной дороге будет значительно сокращено до 8 января», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда будут более загружены и, вероятно, будут отправляться с опозданием, а в некоторых местах вообще не будет движения.

В Великобритании проходит волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране.

23 декабря телеканал Sky News сообщил о массовых забастовках в Великобритании. Отмечалось, что в стачке принимают участие тысячи работников погранслужбы, почты, железных дорог и сотрудников National Highways, отвечающих за безопасность на дорогах страны.

Массовые забастовки были организованы профсоюзом общественных и коммерческих служб (PCS), который требует повышения заработной платы для сотрудников на 10%, гарантий трудовой занятости для членов профсоюза, а также «пенсионной справедливости».

Днем ранее газета The Telegraph написала, что сотни тысяч человек в Британии рискуют не попасть домой на праздники из-за многочисленных забастовок сотрудников пограничной службы.

12 декабря аналитики сообщили, что в 2022 году реальная заработная плата жителей Великобритании упала на максимальные 3% на фоне увеличения стоимости жизни. Отмечалось, что это самое резкое падение реальной зарплаты с 1977 года.