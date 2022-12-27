Автомобилист погиб после столкновения с забором в Краснодарском крае
Пожилой мужчина погиб в результате ДТП в Краснодарском крае. Водитель допустил наезд на забор частного дома.
Авария произошла 26 декабря на автодороге ст. Платнировская – ст. Сергиевская – ст. Дядьковская. 82-летний мужчина управлял автомобилем ВАЗ-21074, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Машина на скорости врезалась в забор, пишет ИА KrasnodarMedia.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Установлено, что автомобилист ранее был лишен права управления транспортными средствами.
Ранее в этот день сообщалось о столкновении трех легковушек и двух грузовиков под Липецком. Два человека погибли, еще пятеро получили травмы.