На Тайване увеличат срок службы в армии в три раза

Власти Тайваня с 1 января 2024 года увеличат в три раза срок обязательной службы в армии для призывников — с четырех месяцев до одного года. Об этом 27 декабря сообщила глава администрации острова Цай Инвэнь.

По ее словам, которые приводит Центральное информационное агентство Тайваня, такая необходимость связана с «растущей угрозой со стороны материкового Китая». Предполагается, что нововведение коснется призывников, родившихся после 1 января 2005 года.

Также Цай Инвэнь распорядилась увеличить денежное довольствие новобранцев с 6510 тайваньских долларов ($212) до 20 320 тайваньских долларов ($661).

Накануне, 26 декабря, в администрации Тайваня сообщили, что Китай совершил самое крупное вторжение в зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. По данным агентства Reuters, в зону ПВО вторглось 71 воздушное судно, в том числе штурмовые истребители и беспилотники.

В тот же день министерство обороны Тайваня сообщило о приближении китайских судов и летательных аппаратов в непосредственной близости от территории острова. Тайваньские военнослужащие задействовали собственные корабли для наблюдения, поднимали воздушный патруль и развернули зенитные ракетные комплексы.

25 декабря стало известно, что Вооруженные силы КНР провели патрулирование и военные учения со стрельбами возле острова Тайвань.

Народно-освободительная армия Китая организует подобные маневры регулярно с начала августа. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин настоятельно просил воздержаться от этого шага. Свою поездку политик назвала свидетельством приверженности Вашингтона поддержке тайваньской демократии.

Впоследствии, 8 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин указал на необходимость повышать боеспособность страны на случай военных действий.

Официальные отношения между китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией КНР силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.