Хакеры RaHDit опубликовали данные более тысячи украинских интернет-активистов

Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на антифашистском портале «Немезида» данные более 1 тыс. интернет-активистов, которые действуют в Рунете.

«Мы подготовили предновогоднюю серию списков, раскрывающих киберфашистов и их кукловодов из силовиков и военных. Начнем с того, что опубликуем свыше 1000 активистов IT Army of Ukraine и Save UA», — написали хакеры в Telegram-канале портала.

Они отметили, что IT Army of Ukraine — это люди, которые «думают, что хакеры, но занимаются хулиганством».

Save UA, как заявили в RaHDit, это маркетологи и таргетологи, которые «пакостят и льют помои» в российских соцсетях.

В IT Army of Ukraine фигурируют 759 человек, в Save UA — 406.

В ноябре RaHDIt обнародовала списки курсантов и преподавателей Академии Службы безопасности Украины.

В сентябре хакеры RaHDIt выложили в открытый доступ сведения более чем о 1,5 тыс. сотрудников Службы внешней разведки (СВР) Украины.