Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ и КНР начали проработку открытия наземного пассажирского сообщения
Интернет
Хакеры опубликовали данные более 1 тыс. украинских интернет-активистов
Общество
Росавиация выдала сертификаты летной годности 600 иностранным самолетам
Здоровье
В Хабаровском крае зарегистрированы две смерти от гриппа
Общество
Жители Запорожской области смогут обменять гривны на рубли до 1 апреля
Мир
Путин и Лукашенко провели встречу на полях саммита СНГ в Петербурге
Политика
В Госдуме предрекли сожаление в Евросоюзе из-за потери отношений с Россией
Мир
В Австрии допустили частичное отключение электричества зимой в странах ЕС
Спорт
ФИФА допустила участие России в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азию
Мир
Сирия разрешила пролет гражданских самолетов РФ через свое воздушное пространство
Армия
ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных в районе Песчаного в ЛНР
Мир
Путин рассказал о трехсторонней встрече с Пашиняном и Алиевым в Петербурге

Хакеры RaHDit опубликовали данные более тысячи украинских интернет-активистов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на антифашистском портале «Немезида» данные более 1 тыс. интернет-активистов, которые действуют в Рунете.

Сэр в мышеловке: в МИД РФ рассекретили воров из «call-центров»
Американские исследователи поставили «киберсилу» России на третье место в мире

«Мы подготовили предновогоднюю серию списков, раскрывающих киберфашистов и их кукловодов из силовиков и военных. Начнем с того, что опубликуем свыше 1000 активистов IT Army of Ukraine и Save UA», — написали хакеры в Telegram-канале портала.

Они отметили, что IT Army of Ukraine — это люди, которые «думают, что хакеры, но занимаются хулиганством».

Save UA, как заявили в RaHDit, это маркетологи и таргетологи, которые «пакостят и льют помои» в российских соцсетях.

В IT Army of Ukraine фигурируют 759 человек, в Save UA — 406.

В ноябре RaHDIt обнародовала списки курсантов и преподавателей Академии Службы безопасности Украины.

В сентябре хакеры RaHDIt выложили в открытый доступ сведения более чем о 1,5 тыс. сотрудников Службы внешней разведки (СВР) Украины.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022